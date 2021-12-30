الكرملين يريد تسوية الأزمة الروسية الأميركية من خلال “مفاوضات”

2021/12/30 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين الخميس أن موسكو تريد تسوية خلافاتها مع واشنطن من خلال الحوار، وذلك قبل ساعات من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين “وحده مسار المفاوضات يمكنه تسوية … Readmore

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