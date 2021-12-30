وزير النفط يكشف تفاصيل مشروع مصفى الفاو الاستثماري

2021/12/30 | 14:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع العراق، الخميس، اتفاق المبادئ الاولية لمشروع مصفى الفاو الاستثماري.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في مؤتمر، حضره مراسل NRT عربية (30 كانون الأول 2021)، إن "التكلفة الاولية للمشروع من 7 الى 8 مليارات دولار والمرحلة الثانية قد تتجاوز هذا الرقم بكثير".

وأضاف أن "تحقيق المشروع على أرض الواقع سيحول العراق من بلد يستخدم موارده المباشرة في إدارة أعماله الى بلد يستخدم بيئته الاستثمارية جيدا ويقوم باستقطاب الأموال".

وأشار الوزير إلى "ضرورة قيام العراق بتعزيز العلاقات مع الشركات الكبيرة ورؤوس الأموال، إضافة إلى أهمية حسن إدارة موارد البلاد المالية والبشرية".

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