القائد الأعلى لطالبان يأمر بعدم “معاقبة” المسؤولين في الحكومة الافغانية السابقة

2021/12/30 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القائد الأعلى لطالبان الملا هبة الله أخوند زاده قواته ب”عدم معاقبة” المسؤولين في الحكومة الأفغانية السابقة فيما تتهم عدة منظمات غير حكومية النظام المتشدد بارتكاب أعمال عنف وإعدامات بإجراءات موجزة.وقال “احترموا عفوي ولا تعاقبوا مسؤولي النظام السابق على … Readmore

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