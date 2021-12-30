2021/12/30 | 14:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة، نتائج القبول في معاهد الصحة العالية في بغداد والمحافظات التابعة للوزارة ولكافة الاقسام العلمية لخريجي السادس الاحيائي للعام الدراسي 2021 – 2022 .واشارت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى ان تقديم الاعتراضات للفترة من 2/1/2022 ولغاية 6/1/2022 في مقر وزارة …

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