وزيرة إسرائيلية تعلن تعطيل اتفاق نفط سري مع الإمارات

2021/12/30 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبرغ، الخميس، إنه تم تعطيل اتفاق نفط سري كان من شأنه أن يحول مدينة إيلات إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.

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