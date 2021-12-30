الرشيد يوقف العمليات الحسابية

2021/12/30 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن إيقاف العمليات الحسابية (السحب والإيداع) في فروعه يوم الأحد لأغراض التطبيق.

وقال بيان للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، انه "وجه فروعه في بغداد والمحافظات غلق أبواب المصرف وإيقاف عمليات السحب والإيداع ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١/٢".

وأوضح ان "التوجيه جاء لأغراض التطبيق والمعمول به سنويا، اذ سيستأنف المصرف أعماله في اليوم التالي".

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