2021/12/30 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقارير

مقتدى الصدر والكاظمي ..



وسناريوهين لا ثالث لهما ! | تقرير

منذ 48 ثانية

مقتدى الصدر ييفضل ترشيح الكاظمي ..



ملامح الحكومة المقبلة تتضح | تقرير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر والكاظمي .. وسناريوهين لا ثالث لهما !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر والكاظمي .. وسناريوهين لا ثالث لهما !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).