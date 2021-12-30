القصة الكاملة لـ”اغتيال” ياسر الجوراني على لسان عائلته

2021/12/30 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

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يطالب ذوو الشــ هيد ياسر الجوراني الذي أعدمه تنظيم د11عـ ش الإرهابي بجثة ولدهم ووزارة الداخلية تؤكد انها ستعمل على استرجاعها.تقرير : بدر الركابي

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