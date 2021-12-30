مصرف الرشيد يوقف العمليات الحسابية ’السحب والإيداع’ في كافة فروعه ليوم واحد

2021/12/30 | 14:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرشيد، الخميس، عن توجيه فروعه في بغداد والمحافظات غلق أبواب المصرف وإيقاف عمليات السحب والإيداع ليوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/١/٢.

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وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الاول 2021)، ان "التوجيه جاء لأغراض التطبيق والمعمول به سنويا وسيستأنف المصرف أعماله في اليوم التالي".

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