2021/12/30 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت الامانة العامة لمجلس النواب، الخميس، رئيس مجلس النواب الأكبر سناً والذي سيترأس الجلسة الاولى للبرلمان.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، فـأن الامانة العامة لمجلس النواب حددت النائب محمود المشهداني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تحديد رئيس مجلس النواب الأكبر سناً المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. تحديد رئيس مجلس النواب الأكبر سناً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. تحديد رئيس مجلس النواب الأكبر سناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).