الاعلام الامني: قتل 6 دواعش في جبل قره جوخ

2021/12/30 | 14:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن قتل ستة عناصر من عصابات داعش الارهابية في جبل قره جوخ.وقالت الخلية في بيان، إنه “شرعت قطعات لواء المشاة 50 بالفرقة 14 بإسناد جوي بواجب ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم مشاهدة اربعة من عناصـر داعـش الإرهـابـي في جبـل قـره جوخ”.وأضافت انه “تم معالجتهم مـن قبـل […]

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