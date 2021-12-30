شاهد بالفيديو.. هل فشلت المفاوضات مع ايران بخصوص اطلاق الوقود للعراق؟

2021/12/30 | 14:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hdJM9s0KP8s

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