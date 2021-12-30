سحب إعلان عمرو دياب بعدما اعتبر البعض أنه

2021/12/30 | 14:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت شركة سيارات في مصر اعلانًا تجاريًا بطله الفنان المصري عمرو دياب من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بعد انتقادات طالته بسبب مزاعم التحريض

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