2021/12/30 | 14:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف عمر الفيشاوي شقيق الفنان المصري أحمد الفيشاوي تفاصيل جديدة في قصة انفصال أحمد الفيشاوي وندى الكامل.وأشار إلى أن هناك العديد من الخلافات والمشاكل بينهما، ولا يعرف سببها، لكنه يعرف أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن مفاجأة حول طلاق أحمد الفيشاوي وزوجته المركز الخبري الوطني.

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