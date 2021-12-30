الجمارك تعلن ارتفاع إيرادات الشحن الجوّي للعام 2021

2021/12/30 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، ارتفاع ايرادات الشحن الجوي للعام 2021.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مديرية جمرك الشحن الجوي، سجلت ارتفاعاً في نسبة الإيرادات المتحققة لهذا العام 2021 مقارنة بالعام السابق".

وأوضح البيان، أن "الزيادة المتحققة جاءت نتيجة توجيهات المدير العام شاكر محمود الزبيدي وجهود موظفي المديرية وإدارتها"، مشيراً الى أن "الواردات الجمركية هي احد الروافد الاساسية لدعم الإقتصاد الوطني وأن تعظيمها واحد من اهم النقاط التي تسعى لتحقيقها الهيئة العامة للجمارك لتكون بذلك احد الدعائم الاساسية التي يعتمد عليها اقتصاد البلد".

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