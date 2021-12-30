2021/12/30 | 14:48 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف حكومي يغلق أبوابه ليوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 14:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف حكومي يغلق أبوابه ليوم واحد) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف حكومي يغلق أبوابه ليوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).