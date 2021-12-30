العدل تصدر عقوبة بحق 44 موظفًا وحارسًا إصلاحيًا

2021/12/30 | 14:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكبوا أخطاء قانونية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة العدل، عن صدور عقوبة العزل بحق (44) موظفًا وحارسًا إصلاحيًا خلال عامي (2020-2021)، لارتكابهم الأخطاء القانونية.

وأكد إعلام الوزارة، في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أن "وزير العدل سالار عبد الستار محمد، أصدر عدد من قرارات عزل من الوظيفة بحق موظفين وحراس اصلاحيين بلغ عددهم (14) خلال عام 2020، فيما بلغ عدد قرارات العزل خلال عام 2021 (30) موظفًا وحارسًا لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي".

وأوضح إعلام الوزارة، أنّ "تطبيق نص القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة من شأنه أن يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".

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