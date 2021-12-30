المفصولين السياسيين تُصدر وجبة جديدة من المشمولين بالتعيين

2021/12/30 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت دائرة شؤون المفصولين السياسيين، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجبةً جديدة من المشمولين بالتعيين والمحالين إلى التقاعد، وفق أحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24 لسنة 2005) المُعدّل؛ ضمن محافظات (بغداد، وكربلاء المقدسة، والنجف الأشرف، وكركوك، وصلاح الدين، وبابل).وقالت الأمانة العامة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الدائرة …

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