مفوضية الانتخابات تحدد “الأكبر سناً” مع الإحتياط لرئاسة جلسة البرلمان الأولى

2021/12/30 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، المرشح الفائز “الأكبر سناً” مع الإحتياط لرئاسة جلسة البرلمان الأولى.

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