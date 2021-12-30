2021/12/30 | 14:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، ضوابط التقديم للامتحان التمهيدي للصف السادس الابتدائي “الخارجي”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



ضوابط التقديم للامتحان التمهيدي للسادس الابتدائي “الخارجي” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. ضوابط التقديم للامتحان التمهيدي للسادس الابتدائي “الخارجي”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. ضوابط التقديم للامتحان التمهيدي للسادس الابتدائي “الخارجي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).