مصرف الرشيد يعلن ايقاف العمليات الحسابية في فروعه

2021/12/30 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن ايقاف العمليات الحسابية في فروعه ليوم الأحد المقبل.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “المصرف وجّه فروعه في بغداد والمحافظات بغلق […]

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