بحضور نجوم الكرة.. تشييع جنازة الراحل أحمد دحام من مقر نادي القوة الجوية (صور)

2021/12/30 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشيع جمع من نجوم الكرة ومحبي نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني، اليوم الخميس، جنازة المدرب الراحل احمد دحام الذي وافته المنية خلال عمله التدريبي بنادي المصافي.وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "جمع من نجوم الكرة ومحبي نادي القوة الجوية والمنتخب الوطني شيع جنازة المدرب الراحل احمد دحام الذي وافته المنية خلال عمله التدريبي بنادي المصافي امس الاربعاء".ولفت الى أن "الموكب المشيع لجنازة الراحل انطلق من مقر نادي القوة الجوية كون الراحل احد نجومه كلاعب و مدرب".

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