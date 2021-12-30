دعم وفير وماركات عالمية!.. هذا ما وجدته القوات العراقية في مطابخ داعش (صور) - عاجل

2021/12/30 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من ضبط 3 مضافات تحولت الى مطابخ لخلايا داعش خلال العمليات الاخيرة في عمق تلال حمرين اقصى شمال شرق ديالى، حيث تزايدت اعدادها في بقعة ساخنة رغم جهود القوات الامنية العمليات العسكرية الواسعة.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "داعش حول بعض مضافاته السرية الى مطابخ ومخازن للمواد الغذائية واللوجستية من اجل تامين الطعام لفترات تصل الى أشهر، حيث تم تخزين كمية من الاغذية الجافة مما يدل على دعم واضح وكبير للتنظيم".

وأضاف ان "وصول كميات ليست قليلة من الاغذية والمواد الى مضافات سرية لداعش في مناطق نائية جدا تدلل على وجود تمويل كبير".

واششار الحسيني إلى أن "هناك من يوفر للتنظيم الاغذية الجافة من اجل بقائه وادامة زخم عملياته الاجرامية".

من جانبه لفت مصدر أمني، الى انه"من المثير في مطابخ داعش انها تضم ارزاق جافة من ماركات راقية سواء للرز او الزيت وبقية الأنواع"، مبيناً أن "المطابخ تشير الى ان هناك دعما كبيرا لخلاياه في تلال حمرين".

وأضاف المصدر ان "الحديث عن النقص الذي يعانيه داعش في الامدادات ليس دقيق في ظل ما رأيناه في مضاعفاته، فهناك من يريد العبث بالأمن والاستقرار والسر هو في تدفق الدعم المادي وتوفير الدعم اللوجيستي".

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