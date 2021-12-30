2021/12/30 | 15:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ 12 نقطة.. الصدر يعلق على إنتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ 12 نقطة.. الصدر يعلق على إنتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).