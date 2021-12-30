- هيكتور - قصة دافئة عن التشرد في عيد الميلاد - علي المسعود

2021/12/30 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود ظاهرة التشرد من الظواهر التي تشاهدها المجتمعات العربية والغربية، ازدادت بعد الازمة الاقتصادية وتسريح الكثير من العاملين في الشركات بعد جائحة الكورونا والتي تسببت في ألاضرار بالاقتصاد العالمي وبالتالي أنعكس على المجتمع ، وهناك اختلاف بـمسببات ظاهرة التشرد وفقًا للظروف والنسب لكل مجتمع ودولة ، وتنتشر ظاهرة التشرد بصورة كبيرة تصل لحد الخوف بين الدول النامية، وأيضًا الدول المنكوبة من قبل الزلازل والف ......





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