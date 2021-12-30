بعد عام من مفارقات السودان ... التطبيع والمنطلقات والمواقف والآفاق - عصام شعبان حسن

2021/12/30 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_شعبان_حسن بعد عام من مفارقات تطبيع السودان ...المنطلقات والمواقف والآفاق ------------------------------------------------------مرّ عام على إعلان تطبيع السودان علاقتها مع إسرائيل، منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي (2020)، والذي يمثّل موجة ثالثة من تطور العلاقات الإسرائيلية العربية، والتي وصفت بربيع التطبيع، كامتداد للموجة الأولى بموجب اتفاقية سلام كامب ديفيد 1979، تلتها اتفاقيات التسوية مع الأرد ......





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