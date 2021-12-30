أوراق حراك تشرين2019 الحلقة 19 - سلام إبراهيم

2021/12/30 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم من سرديات ثورة تشرين 2019ما حدث في ساحة السنك وسط بغدادأغتصاب المسعفات وتعذيب المتظاهرين 8_12_2019(القوة الثالثة = أمن الحشد الشعبي عن أحداث السنك والخلاني حوار مع إبن صديق وشاهد عيان عارف بالصراع ومن وسطه ومتظاهرالحوار سأنشره كما هو عدا إخفاء شخصية الشاب لأسباب أمنية، وأفلام الفيديو التي بعثها لي على الخاص فيها تفاصيل عن أحتلال أمن الحشد الذي يبدو هو القوة الثالثة الت ......





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