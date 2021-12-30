2021/12/30 | 15:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارسلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كتابا الى الامانة العامة لمجلس النواب، لاعلامه عن النواب الاكبر سناً.وبحسب الكتاب الذي اطلع عليه “المركز الخبري الوطني”، فإن “النائب محمود المشهداني، هو الاكبر سناً، يليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مفوضية الانتخابات تحدد “رئيس السن” لأول جلسة برلمانية المركز الخبري الوطني.

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