إلغاء بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين بسبب كورونا

2021/12/30 | 15:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، اليوم الخميس، إلغاء بطولة العالم للناشئين في كندا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومطالبة الفرق بالخضوع للعزل الطبي.

ذكر بيان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد: “عقب توصية من المجموعة الطبية للبطولة واللجنة الطبية بالاتحاد الدولي لهوكي الجليد، قرر الاتحاد الدولي أنه نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد ومتحور أوميكرون، سيتم إلغاء نسخة 2022 من بطولة العالم للناشئين لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين”.

وانطلقت البطولة في إدمونتون وريد ديير في 26 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وكان من المقرر أن تستمر حتى الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبل”.

وجاء هذا القرار في أعقاب دخول الفريق الروسي للعزل الطبي، بعد قيام فريقي أمريكا والتشيك بنفس الأمر، وذلك عقب تبين إصابة أحد اللاعبين بالعدوى.

وأصبحت مباراة روسيا وسلوفاكيا ثالث مباراة يتم إلغائها بعد مباراتي أمريكا مع سويسرا، وفنلندا مع التشيك.

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