الصدر يصدر بيانا هاما يخص إنتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي

2021/12/30 | 15:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلق بـ12 نقطة على انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بالعراق.

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