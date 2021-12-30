2021/12/30 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kbcXOTyVlPg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برهم صالح يوقع المرسوم الجمهوري ويحدد موعد جلسة البرلمان الأولى | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برهم صالح يوقع المرسوم الجمهوري ويحدد موعد جلسة البرلمان الأولى | نشرة اخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).