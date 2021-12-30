2021/12/30 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقتدى الصدر يصدر بيانا يخص انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي قال فيه أنه يمنع أي تواجد عسكري داخل السفارة الأميركية ببغداد.

وأضاف قائلا : “تحركات الأفراد الباقية من قوات التحالف يجب أن تكون وفق القوانين العراقية”

وقال الصدر تعقيبا أنه: “على أفراد التحالف الدولي عدم استخدام الاجواء العراقية الا بموافقة الحكومة”

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