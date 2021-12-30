المفوضية تنشر أسماء النواب الأكبر سنا قبل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان

2021/12/30 | 15:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مفوضية الانتخابات، الخميس، النائب الفائز الأكبر سنا والذي سيترأس الجلسة الاولى للبرلمان.

وبحسب الوثيقة الصادرة من المفوضية تلقى NRT عربية نسخة منها، اليوم (30 كانون الاول 2021)، فـأن "مفوضية الانتخابات حددت النائب محمود المشهداني كأكبر الفائزين سنا في مجلس النواب، فيما رشحت المفوضية النائب عامر الفايز كاحتياط أول، والنائب خالد الدراجي كاحتياط ثاني".

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت اول دعوة الى البرلمان، لعقد أولى جلساته يوم الاحد 9 كانون الثاني 2022.

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية تلقى NRT نسخة منها، (30 كانون الأول 2021)، "دعوة الى مجلس النواب المنتخب للانعقاد يوم الاحد 9 كانون الثاني 2022، على ان يترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا".

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