2021/12/30 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات للمحاضرين والاداريين أمام تربية البصرة للمطالبة بتطبيق قرار 315 (فيديو)

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