2021/12/30 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكتشف علماء من ألمانيا وهولندا أن الفيروس التاجي المستجد يسبب عند وجوده في الكلى، ظهور ندبات فيها.وتشير مجلة Cell Steam Cell، إلى أن باحثين من جامعة راين فيستفاليان التقنية في ألمانيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف خطورة الإصابة بالفيروس التاجي المستجد على الكلى المركز الخبري الوطني.

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