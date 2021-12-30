2021/12/30 | 15:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس أن لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عبد الصمد الزلزولي أصيبوا بفيروس كورونا.وأصدر برشلونة بيانا عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أكد فيه أن “تحاليل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كورونا يضرب 3 لاعبين جدد من برشلونة من بينهم الزلزولي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يضرب 3 لاعبين جدد من برشلونة من بينهم الزلزولي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يضرب 3 لاعبين جدد من برشلونة من بينهم الزلزولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).