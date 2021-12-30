2021/12/30 | 15:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، الخميس، استحصال موافقة وزير الشباب والرياضة،على سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع الملعب الاولمبي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الغزي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الاول 2021)، أنه "تم استحصال موافقة وزير الشباب والرياضة ،بعد مطالبة الادارة المحلية بسحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع الملعب الاولمبي ،للتلكؤ الواضح وعدم الجدية في انجاز المشروع ، وتحويل ملفه الى النزاهة".

واشار الى قرب "احالته الى شركة اخرى لاكمال انجازه ،مؤكداً استمراره في المطالبة بتنفيذ المشاريع التي تدعم الشباب والحركة الرياضية في محافظة ذي قار".

واشار البيان الى انه "كان برفقة المحافظة في لقاء وزير الشباب والرياضة النائب داوود العيدان ووفد من الحكومة المحلية متمثلا بمدير الشباب والرياضة مهند السهلاني ومستشار المحافظة لشؤون الرياضة محمد جاسم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يوجه بسحب العمل من الشركة المنفذة لملعب ذي قار الأولمبي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يوجه بسحب العمل من الشركة المنفذة لملعب ذي قار الأولمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).