الهجرة تعلن موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود

2021/12/30 | 15:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود الوزارية.

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