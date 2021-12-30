بابل تخاطب أمانة مجلس الوزراء لتجديد عقود المحاضرين

2021/12/30 | 15:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خاطبت محافظة بابل، اليوم الخميس، الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتجديد عقود المحاضرين وفقاً لقرار 315.

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