الصدر يطرح 12 فقرة تخص انتهاء المهام القتالية للقوات الدولية في العراق

2021/12/30 | 15:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، 12 فقرة تخص انتهاء المهام القتالية للقوات العسكرية الدولية في العراق.

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