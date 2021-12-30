2021/12/30 | 15:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أثيرت الآمال في وقف مرض ألزهايمر في مساره، حيث قال العلماء إنهم ربما وجدوا ما يدفع بمرض سرقة الذاكرة.ويعتقد الباحثون الأستراليون أن اكتشافهم – إذا ثبتت صحته في التجارب البشرية – […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “اختراق ألزهايمر” مع اكتشاف دليل على كيفية بدء “مرض سرقة الذاكرة”! المركز الخبري الوطني.

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