بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأمريكا تبحث ردع العدوان الروسي على أوكرانيا

2021/12/30 | 15:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس إنها تحدثت، إلى نظرائها في الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا حول ردع العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وقالت تراس في تغريدة على تويتر، إن وزراء الخارجية الأربعة ناقشوا “ردع العدوان الروسي ضد أوكرانيا، والمخاوف من برنامج إيران النووي، والتضامن مع ليتوانيا في مواجهة الضغوطات”.

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