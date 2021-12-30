يتغير مع تفاعل الجمهور.. كن جزءاً من عمل فني ديناميكي في إكسبو 2020 دبي

2021/12/30 | 15:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض الجناح الإسباني في إكسبو 2020 دبي "الدينامو"، وهو عمل فني ضوئي وسمعي، من تصميم استوديو دانييل كانوجار بالتعاون مع فنان الصوتيات فرانسيسكو لوبيز، ويشرح مصمم العمل، دانيل كانوجار لموقع CNN بالعربية، كيف يمكن للجمهور أن يتفاعل مع العمل الفني لتخيل أشكال الإبداع الجديد للتعاون باستخدام التكنولوجيا والفن والعلوم.

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