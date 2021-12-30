2021/12/30 | 15:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة 70 مليون دينار، فيما ألقت القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب إجرام الكاظمية تمكنت من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة 70 مليون …

ظهرت المقالة القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة 70 مليون في بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة 70 مليون في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمة بتزوير سند عقاري بقيمة 70 مليون في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).