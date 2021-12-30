مجلس الوزراء يوافق على استحداث درجات وظيفية لتثبيت عقود موظفي الهجرة

2021/12/30 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود الوزارية.

وقال المكتب الاعلام للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو استحصلت موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود الوزارية والبالغ عددهم 275 موظف".

واضافت ان "ذلك جاء بعد المتابعة الحثيثة لملف موظفي العقود الوزارية".

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