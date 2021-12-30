اول تعليق من الصدر بعد انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي بالعراق

2021/12/30 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من

فاعلية قرار انسحاب القوات القتالية

للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش

بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في

ظل عدم تحقيق عدة نقاط استعرضها في بيان

نشره اليوم الخم

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