مقتدى الصدر يعلن بيانا من 12 نقطة

2021/12/30 | 15:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، 12 مقترحا، لحسم قضية انسحاب القوات الاجنبية القتالية من العراق رسميا.

وأكد الصدر في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (30 كانون الأول 2021)، على "أهمية تحديد المقرات واخلاء القواعد العسكرية وتسليمها الى الجيش العراقي حصراً"، مبيناً أن "التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين بغداد وواشنطن يجب ان يكون متوازنا وحسب القواعد الدبلوماسية المعمول بها دوليا".

كما دعا الصدر "رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ذلك ليعتبر إنهاء فعليا للاحتلال".

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