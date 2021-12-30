قطع للإنترنت والطرق.. الأمن يطلق الغاز على مظاهرات حاشدة في السودان

2021/12/30 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، وأيدتها أحزاب سياسية.

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