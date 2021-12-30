تكليف مديراً جديداً للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية

2021/12/30 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة النقل، الخميس، تكليف المراقب الجوي( نزار ابراهيم عبد)، بمهام ادارة الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية الكائنة في مطار بغداد الدولي.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الأول 2021)، انه "باشر بمهام عمله، يوم امس الاربعاء، وكان في استقبال نزار ابراهيم معاون مدير عام الشركة وسام سمير الاسدي ومدير قسم ادارة الحركة الجوية جاسم عبد علي وحضور بعض مدراء الاقسام لمباركته بعد تسنمه منصب مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية خلفاً لمؤيد حسن ياسين تنفيذا لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي".

واشار البيان الى ان "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل تقدم افضل الخدمات الملاحية لتعزيز السلامة الجوية للطائرات العابرة و المغادرة وفق المعايير العالمية التي تصدرها منظمة الطيران المدني الدولية ICAO".

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