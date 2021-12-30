اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 300 اصابة بـ وباء كورونا و 356 حالة شفاء اضافة الى وفاة 3 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-
التالي
منذ 3 ساعات
لليوم السادس على التوالي ..
استمرار احتجاجات المحاضرين في النجف الأشرف
منذ 19 ساعة
المباشرة بصيانة سور مدينة هيت الأثري في الانبار
منذ 23 ساعة
ضبط معقبين في أحد دواوين الأوقاف متلبسين بالرشوة في بغداد
منذ يوم واحد
الصحة تسجل 261 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ يوم واحد
وزارة الصحة تصدر أمرا وزاريا بتعيين خريجي ذوي المهن الصحية الساندة
منذ يوم واحد
التعليم تعلن نتائج الاعتراضات وقبول كل المتقدمين بواقع 4917 طالباً
منذ يومين
النقل تعلن اطلاق تخصيصات ميناء الفاو الكبير
منذ يومين
المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات
منذ يومين
الصحة تسجل 225 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ يومين
التربية تقرر تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الصباحية والمسائية
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 300 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 300 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).