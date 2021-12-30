الصحة تسجل 300 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

2021/12/30 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 300 اصابة بـ وباء كورونا و 356 حالة شفاء اضافة الى وفاة 3 اشخاص خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

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